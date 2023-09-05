رغم انهيار اتّفاق الحبوب.. أوكرانيا تتوقع زيادة زراعة القمح الشتوي

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أنّ مساحة الأراضي المزروعة بالقمح الشتوي لعام 2024 من المرجح أن تزيد إلى 4.3 مليون هكتار من 4.1 مليون هكتار في 2023.

وأضافت الوزارة في بيان أنّ المزارعين بدأوا بالفعل في زراعة القمح الشتوي.

وأوكرانيا هي منتج تقليدي للقمح الشتوي الذي يمثل 95 بالمئة على الأقل من إجمالي إنتاج القمح.

وذكرت الوزارة أيضًا أن المزارعين قد يزرعون 683900 هكتار من الشعير الشتوي و1.19 مليون هكتار من اللفت الشتوي.

وأوكرانيا منتج حبوب رئيسي لكن انهيار اتفاق سمح بالتصدير الآمن لمنتجاتها عبر موانئها على البحر الأسود في يوليو/ تموز، أدى إلى تكهنات بأن المزارعين قد يزرعون كميات أقل من القمح نتيجة تقلص هوامش الربح بسبب طرق التصدير الأكثر تكلفة.