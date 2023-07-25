رغم بطء الهجوم.. أوكرانيا تتقدم في الجنوب

أفاد الجيش الأوكراني، الثلاثاء، بإحراز تقدم طفيف على القوات الروسية في أجزاء من جنوب أوكرانيا وجنوبي باخموت في الشرق.

وتحاول كييف من خلال الهجوم المضاد الذي بدأته في أوائل الشهر الماضي طرد القوات الروسية من شرق أوكرانيا والتقدم نحو الساحل الجنوبي لقطع جسر بري يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي تحتلها.

والتقدم أبطأ مما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن أوكرانيا تقول إنها تحاول تقليل الخسائر إلى أقصى حد ممكن إذ تواجه قواتها خطوط دفاع روسية محصنة مليئة بالألغام الأرضية.

وقال أندريه كوفاليوف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن القوات الأوكرانية تتقدم تجاه قرية ستارومايورسكه في جنوب شرق البلاد، بالقرب من مناطق سكنية استعادتها أوكرانيا الشهر الماضي في منطقة دونيتسك.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تعزز المواقع التي استعادتها وأن القوات الروسية تقاوم بشدة.

وتابع أن القوات الأوكرانية في الشرق طردت وحدات روسية من مواقع بالقرب من قرية أندرييفكا إلى الجنوب الغربي من مدينة باخموت التي استولت عليها القوات الروسية في مايو أيار.

وقال إن القوات الأوكرانية تشن أيضا عمليات هجومية إلى الشمال والجنوب من باخموت.

كان مسؤول دفاعي كبير قد قال أمس الاثنين إن كييف استعادت أكثر من 192 كيلومترا مربعا من الأراضي في الجنوب و35 كيلومترا مربعا في الشرق منذ شن هجومها المضاد، بمساعدة أسلحة قدمها حلفاء غربيون.

ولا تزال روسيا تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي بعد 17 شهرا من بدء الغزو الشامل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التطورات في ساحة المعركة.