رغم تحذيرات بوتن.. دولة أوروبية قد تنضم الى الناتو بحلول أيار

فينلندا على بعد أسابيع قليلة من تقديم طلب انضمام للحلف الأطلسي “الناتو”،على الرغم من التحذيرات الروسية التي أطلقها بوتن عند بدء الغزو، وذلك للحماية من تدمير البلاد، قال رئيس وزراء سابق اليوم.

الدولة الاوروبية التي لديها حدود طويلة مع روسيا وغزاها الجيش الاحمر عام ١٩٣٩، لم تكن يوما عضوا في حلف الحرب الباردة، وفضّلت أن تنظّم أمنها الخاص بنفسها.

غير أنه منذ بدء الغزو الروسي لاوكرانيا في شباط الماضي، أعدت وسائل اعلام فنلندية استطلاعات رأي أظهرت تبدلا في الرأي العام حيث صوتت الغالبية لصالح الانضمام التحالف العسكري.

وبقيت فنلندا على الحياد منذ حرب الاتحاد السوفييتي عام ١٩٣٩.

في السياق، قال “ألكسندر ستاب، الذي ترأس الحكومة الفنلندية عام ٢٠١٤ و٢٠١٥، أن البلاد قد تقرر الانضمام الى حلف الناتو بحلول شهر أيار، مشيرا الى انه في بداية الحرب، توقع ان تؤدي وحشية بوتن الى دفع السويد وفنلندا الى تقديم طلب انضمام للناتو.

في سياق متصل، أظهرت الاستطلاعات أن غالبية الداعمين للانضمام في فنلندا ارتفعت الى ٦٢ بالمئة خلال شهور.

هذا وكان موضوع احتمال انضمام كل من السويد وفنلندا الى حلف الناتو جزءًا من النقاش بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في العاصمة البلجيكية بروكسل هذا الأسبوع.

في السياق عينه، أبلغ وزير خارجية فنلندا “بيكّا هافيستو” الصحافيين في وقت سابق، أن فنلندا ستوضح الخطوات التالية في الاسابيع المقبلة، بما يتعلق بقرار محتمل بطلب عضوية في الناتو.

ورد سيناتور من مجلس الشيوخ الروسي قائلا: ” اذا قررت قيادة فنلندا الانضمام الى الحلف، سيكون هذا خطأ استراتيجيا”، مشيرا الى ان فنلندا التي تطورت طوال هذه السنوات بفضل روابط اقتصادية وتجارية مع روسيا،سوف تصبح هدفا. وأضاف: :” أظنّ ان هذه الخطوة ستجلب نتائج تراجيدية للشعب الفنلندي كله”.