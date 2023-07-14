رغم تراجعها.. الأسهم الأوروبيّة تتّجه لأفضل أداء منذ أكثر من 3 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لكنها تظل في طريقها لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر، مدفوعة بأمل أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة قريبًا مع انحسار التضخم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينيتش.

غير أنّه ارتفع 2.9 بالمئة هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ نهاية مارس/ آذار، وتعويض كل خسائر الأسبوع الماضي تقريبًا.

وأثارت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، التكهنات بأنّ الاقتصاد دخل في مرحلة تراجع معدل التضخم، وأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف التشديد النقدي بعد يوليو/ تموز بفترة قصيرة.

وتعرض المؤشر ستوكس 600 لضغوط اليوم الجمعة بفعل انخفاض أسهم شركات الاتصالات 0.6 بالمئة، ومن بينها نوكيا التي تراجع سهمها 5.3 بالمئة بعد خفض توقعات نتائجها للعام بأكمله.

وهبط سهم منافستها السويدية إريكسون 4.2 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني بنسبة 62 بالمئة.

كما تراجعت أسهم شركات التعدين، التي كانت من بين أكبر الرابحين هذا الأسبوع، بنسبة 0.6 بالمئة.