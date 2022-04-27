رغم تشديد الاحتلال.. ربع مليون مصلٍّ يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى

أحيا نحو ربع مليون مصل، اليوم الأربعاء، ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر محلية، بأن باحات ومصليات الأقصى اكتظت بالمصلين الذين جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، تحدوا قيود الاحتلال وحواجزه لإحياء ليلة القدر.

وأوضحت أن نحو 250 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء رمضانية أضفت سحرًا خاصًا على سحر الأقصى.

ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان، ورفعوا العلم الفلسطيني، وصدحت حناجرهم بالتكبيرات والهتافات للأقصى.

وعززت شرطة الاحتلال قواتها في مدينة القدس ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وأعلنت أنها ستطبق على دخول المصلين في ليلة القدر الشروط التي تطبق على دخولهم أيام الجمع في شهر رمضان المبار