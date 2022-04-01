رغم تطمينات موسكو.. قتال عنيف يدور في شوارع كييف

لم تمر أيام قليلة على إعلان روسيا عزمها تقليص الهجمات بالقرب من العاصمة وفي الشمال الأوكراني كبادرة حسن نية لتشجيع المفاوضات

حتى عاد القنال الى هذه المنطقة.

إذ أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو اليوم الجمعة، أن قتالاً عنيفاً يجري في شمال وشرق المدينة، مؤكدا أن الوضع لا يزال خطيرا، ناصحا أي مواطن يودّ العودة بالتريث.

كذلك، سُمعت اشتباكات مسلحة في محيط العاصمة، فضلا عن قصف روسي على أربين غرب كييف، بحسب ما نقلت قناة العربية”.

كما أضاف أن هناك طلعات جوية لطائرات مسيرة أوكرانية، بهدف رصد مكان تواجد الروس.

انسحابات روسية

أتت تلك التطورات الميدانية بعد أن أعلن الحاكم الإقليمي أولكسندر بافليوك، في وقت سابق أن روسيا تواصل سحب قواتها من شمال العاصمة باتجاه بيلاروسيا، مضيفا أنها غادرت منطقة هوستوميل التي تضم مطاراً.

فيما رجح فياتشيسلاف تشاوس، حاكم منطقة شيرنيهيف المحاذية لكييف، إمكانية أن تستأنف الضربات الروسية، قائلا “الضربات الجوية والصاروخية ما زالت واردة الحدوث في المنطقة.. لا أحد يستبعد هذا”.

كما أضاف أن بعض القوات الروسية لا تزال تتواجد في تلك المنطقة، رغم انسحاب أغلبيتها.

تشكيك بالنوايا الروسية

وكانت موسكو أعلنت قبل أيام أنها ستقلص الهجمات بالقرب من العاصمة وفي الشمال الأوكراني كبادرة حسن نية من أجل تشجيع المفاوضات لإنهاء النزاع، وتركز على “تحرير” منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

لكن السلطات الأوكرانية وحلفاءها شككوا بالنوايا الروسية، مرجحين أن تكون تلك المبادرة مجرد مناورة بغية إفساح المجال لتنظيم القوات الروسية صفوفها، بعد تكبدها خسائر جراء هجمات مضادة نفذتها القوات الأوكرانية، خلال الأيام الماضية، مستعيدة السيطرة على مناطق على مشارف العاصمة بالإضافة إلى مناطق استراتيجية في الشمال الشرقي والجنوب الغربي.