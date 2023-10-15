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رغم تعرضه لأضرار.. العاهل الأردني يوجه بإبقاء المستشفى الميداني في غزة

منذ 33 دقيقة
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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وجه العاهل الأردني عبد الله الثاني (الأحد 15-10-2023) بإبقاء المستشفى الميداني في غزة، على أن يستمر في تقديم خدماته لسكان القطاع، وفقاً لما أفاد به المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في عمّان

وصرّح رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن “المستشفى الأردني الميداني في غزة باق وسيواصل تقديم خدماته”.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن “المستشفى الميداني في غزة سيبقى قائما وشاهدا على الالتزام الأردني تجاه أشقائنا”.

وكانت وسائل إعلام أردنية أفادت، السبت، بخروج المستشفى الميداني في قطاع غزة عن الخدمة من جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي أصابه كما أصاب المناطق المحيطة به.

وقبل هذا القصف، كان المستشفى يعاني من ظروف صعبة، بحيث لم يعد قادرا على تقديم خدماته بسبب نقص الإمدادات، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وكان الأردن قد أنشأ مستشفى عسكريا ميدانيا في غزة عام 2009، بعيد الحرب الأولى التي شنت على القطاع.

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