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رغم تفشي أوميكرون.. الآلاف يحتفلون بالعام الجديد في نيويورك

1 - يناير - 2022
ساحة تايمز سكوير في نيويورك
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احتفل عشرات الآلاف من الأمريكيين بحلول العام الجديد في ساحة تايمز سكوير بنيويورك، على الرغم من الانتشار المستفحل لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا بالمدينة.

وسمح رجال الشرطة، فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس، بدخول الشوارع المجاورة للميدان الرئيسي في نيويورك، وتم فحص شهادات التطعيم لدى كل من حاول دخول الساحة، فيما تواجد كثيرون في المكان دون كمامات، وكان من المستحيل الالتزام بالمسافة الاجتماعية بسبب الحشد الكبير من الناس.

وسمح بالدخول إلى الساحة نفسها، فقط للذين اشتروا تذاكر للاحتفال بالعام الجديد في المطاعم والبارات الموجودة في تايمز سكوير، أو الذين حضروا إلى هناك في النهار.

ووفقا لقرار سلطات المدينة، لا يجوز أن يتجاوز عددهم 15 ألف شخص. يمكن للباقي مشاهدة الألعاب النارية من الشوارع المجاورة.

تقع تايمز سكوير، في مانهاتن في نيويورك عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة. وتعتبر من أكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح للاستمتاع بالأماكن الترفيهية هناك.

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