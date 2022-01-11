رغم تقاعدها.. ميركل الأكثر شعبية في ألمانيا

لا تزال المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، السياسية الأكثر شعبية في ألمانيا، رغم تقاعدها وابتعادها عن الأضواء.

وفي أحدث استطلاع أجرته مؤسسة أنسا لقياس اتجاهات الرأي العام، احتلت ميركل صدارة قائمة السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا بـ57.2 نقطة، بعد شهر كامل من تسليمها السلطة لخليفتها المستشار أولاف شولتز.

وفي المركز الثاني، حل وزير الصحة الحالي، كارل لوترباخ بـ56 نقطة، ليصبح السياسي الأكثر شعبية في الحكومة الحالية، متفوقا على شولتز.

وحلّ شولتز في المرتبة الثالثة في القائمة بـ51 نقطة، ثم نائب المستشار ووزير المناخ، روبرت هايبك، في المرتبة الرابعة بـ46.7 نقطة.

أما فريدريش ميرتس، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي؛ أكبر أحزاب المعارضة، فجاء في المرتبة الـ11 في القائمة، بـ40.8 نقطة.

وفي المرتبة الـ٢٠ والأخيرة، جاءت السياسية البارزة بحزب البديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف) أليس فايدل، بـ24 نقطة.

وفيما يتعلق بمعدلات تأييد الأحزاب، حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في المرتبة الأولى بـ26:5%، ثم الاتحاد الديمقراطي المسيحي بـ23%.

وفي المرتبة الثالثة، جاء حزب الخضر بـ١٥% من معدلات التأييد، يليه الحزب الديمقراطي الحر (ليبرالي) بـ12%.

وحاز على المرتبة الخامسة، حزب البديل لأجل ألمانيا بـ١٢%، تلاه حزب اليسار الذي احتل المرتبة الأخيرة بـ5%:

فيما حصلت أحزاب أخرى صغيرة مجتمعة على 6:5%.

وأُجرى الاستطلاع على عينة من 2107 ناخبين في الفترة من 7 إلى 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بهامش خطأ 2.4%.