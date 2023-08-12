السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم تهديد روسيا.. أوكرانيا تخطط لفتح طرق آمنة في البحر الأسود

منذ 4 دقائق
الملاحة في البحر الأسود

الملاحة في البحر الأسود

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة أنباء محلية، السبت إن أوكرانيا، التي تسعى إلى فتح طرق ملاحية آمنة في البحر الأسود، بدأت في تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي.

وأعلنت أوكرانيا يوم الخميس “ممرا إنسانيا” في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها منذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق للبلاد في 24 فبراير شباط 2022.

ويعد الممر اختبارا جديدا لحصار روسيا الفعلي بعد انسحابها الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لكييف بتصدير الحبوب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك قوله “التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كان مصدر بالقطاع قد أبلغ رويترز أمس الجمعة بأنه لم تمر أي سفن بعد بالممر.

وقال بليتينتشوك “بالطبع كل شيء سيحدث تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية. نبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن”.

ولم توضح روسيا ما إن كانت ستحترم ممر الشحن، في حين عبَّرت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين عن مخاوفها إزاء السلامة.

وسيكون الممر الإنساني متاحا، في بادئ الأمر على الأقل، لسفن مثل سفن الحاويات العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء الغزو والتي لم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ أمام شحنات الحبوب العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جسر القرم
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تتوعد أوكرانيا بالرد على هجوم جسر القرم
انبعاث دخان أصفر جراء تسريب بمستودع كيماويات في الصين
منظر مفزع.. دخان أصفر يغطي أجواء مدينة شينغتاي شمال الصين!
السعودية تعين "نايف السديري" سفيرا مفوضا فوق العادة لدى فلسطين

الأكثر قراءة

موريس سليم
وزير الدفاع يكشف "مفاجأة" تتعلق بتعرض موكبه لإطلاق النار
المحامي "فؤاد الدبس"
فيديو.. صوت بيروت يكشف عن وجود لائحة عقوبات ثانية ستضم "مصرفيين وقضاة" مرتبطين برياض سلامة
زلزال
زلزال يضرب شرق تركيا.. وهزّة أرضيّة بلا خسائر في مصر