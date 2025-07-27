رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار.. تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف

وحدة عسكرية تايلاندية متنقلة تؤدي مهامها بعد تبادل تايلاند وكمبوديا لإطلاق نيران المدفعية الثقيلة، في سورين، تايلاند، 25 يوليو 2025. رويترز

تبادلت كمبوديا وتايلاند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 27\7\2025، شن هجمات بالمدفعية عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها وذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيمي البلدين اتفقا على العمل على وقف إطلاق النار.

وبعد أربعة أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين بجنوب شرق آسيا تجاوز عدد القتلى 30 معظمهم من المدنيين. وجرى إجلاء أكثر من 130 ألف شخص من المناطق الحدودية في البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن تايلاند قصفت وشنت هجمات برية صباح اليوم على عدد من النقاط، بما في ذلك في منطقة متاخمة لمقاطعة ترات الساحلية في تايلاند. وقال المتحدث باسم الوزارة إن المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد.

من جهته أعلن الجيش التايلاندي أن كمبوديا أطلقت النار على عدة مناطق، بما في ذلك بالقرب من منازل المدنيين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال حاكم مقاطعة سورين لرويترز إن المنطقة تعرضت لإطلاق قذائف مدفعية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المنازل ونفوق بعض الماشية.

وفي مقاطعة سيساكيت التايلاندية، سمع مراسلو رويترز قصفا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وقالوا إنه لم يتضح على أي جانب من الحدود كان القصف.

كان ترامب قال أمس إنه تحدث إلى رئيسي وزراء تايلاند وكمبوديا وجرى الاتفاق على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعا إلى وقف للقتال الذي اندلع الخميس.

وتتبادل بانكوك وفنومبينه الاتهامات ببدء الأعمال القتالية.