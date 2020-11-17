رغم سيطرة الجمهوريين.. الشيوخ الأميركي يرفض تزكية مرشحة ترامب للاحتياطي الفيدرالي

لم يوافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على تنصيب جودي شيلتون، مرشحة الرئيس، دونالد ترامب، لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ الحالي، إلا أن عديد أعضائه الجمهوريين غابوا عن جلسة التصويت، بما في ذلك اثنان كانا في الحجر الصحي بسبب مخالطتهما مصابين بفيروس كورونا المستجد.

بينما انضم جمهوريون آخرون إلى الديمقراطيين في التصويت بـ “لا” .

وكانت نتيجة التصويت 47 مقابل 50 صوتًا مع تصويت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بـ “لا” للحفاظ على خيار إعادة النظر لاحقًا.

ورد البيت الأبيض على نتيجة التصويت بالقول إنه من المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ في نهاية المطاف على تعيين شيلتون.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، في تغريدة على تويتر إن “مرشحة الرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤهلة بشكل لا يصدق، ولا نزال على ثقة من تنصيب جودي شيلتون عند إعادة النظر”.

وانتقدت شيلتون، وهي مستشارة حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، في عدة مناسبات طريقة عمل القطاع المالي الأميركي.

ففي 2017، عارضت سلطة بنك الاحتياطي الفيدرالي على المال والأسواق المالية ووصفتها بأنها “غير صحية تمامًا”.

وأثناء عملية التثبيت في مجلس الشيوخ، وصفت شيلتون شراء بنك الاحتياطي الفيدرالي للسندات وأسعار الفائدة الصفرية في الأزمة الأخيرة بـ “المتطرفة”.

وتتفق وجهات نظرها بشأن أسعار الفائدة مع آراء ترامب، وأيدته بعد توليه منصبه في 2016، وأعربت عن شكوكها بشأن حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي لوضع السياسة بشكل مستقل عن الرئيس والكونغرس.

ومن بين المرشحين الآخرين لمجلس إدارة ترامب الفيدرالي الذين لم يتم تأكيدهم، المرشح الجمهوري السابق للرئاسة، هيرمان كاي، الذي توفي لاحقًا بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.