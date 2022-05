رغم فارق القوة والعتاد.. تقرير يكشف سببا لإخفاقات الجيش الروسي

بجانب الأسباب المعروفة لفشل موسكو في تحقيق أهدافها في أوكرانيا، يعود فشل القوات الروسية في تحقيق الأهداف التي وضعتها موسكو من خلال غزو أوكرانيا، لسوء المعاملة التي يتعرض لها الجنود الروس، وذويهعم، وفق تقرير لمجلة “فورين أفيرز”.

المجلة ذكرت أن ممارسات السلطات العسكرية الروسية تجاه الجنود اتسمت دائما بعدم الاكتراث بحياتهم، وذلك بعدم إخبارهم بمهامهم إلا ساعات قُبيل انطلاقهم.

وقبل ستة أيام فقط من غزو أوكرانيا، تجمع جنود روس معًا في إحدى الخيام في بيلاروسيا، وكان أحدهم قد حصل سرًا على هاتف ذكي، وبعد أن دخلت المجموعة إلى مواقع إخبارية غربية، صدمت بتقارير إخبارية تقول إن روسيا على وشك غزو جارتها أوكرانيا.

In this video, the #Ukrainian Territorial Defence Forces (former civilians) capture two runaway Russian soldiers. pic.twitter.com/oZX4P13TSv

— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) March 3, 2022