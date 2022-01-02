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رغم كورونا.. إيران تستأنف رحلات السياحة الدينية إلى سوريا

2 - يناير - 2022
إيران تستأنف رحلات السياحة الدينية

إيران تستأنف رحلات السياحة الدينية

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قررت إيران استئناف الرحلات الدينية إلى سوريا، اعتبارا من اليوم الأحد، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد داخل أراضيها.

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان عن استئناف الرحلات السياحية الإيرانية إلى سوريا اعتبارا من اليوم الأحد.

وقال رشيديان، في تصريح صحفي، إن رحلات السياح الإيرانيين تستأنف اعتبارا من اليوم الاحد ضمن قوافل تضم 25 سائحا على مدى 5 أيام لزيارة ضريحي السيدتين زينب ورقية في دمشق.

واضاف أن هذه الرحلات استؤنفت عقب أكثر من عامين على توقفها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ولفت المسؤول الإيراني إلى تسجيل أكثر من 75 شخصا أسماءهم لزيارة سوريا، موضحا أنه سيتم تسيير رحلتين في يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من مطار الإمام الخميني في طهران إلى دمشق.

ونوه إلى أن برنامج الزوار الإيرانيين حاليا يقتصر على زيارة دمشق فقط، حيث يتم إيفاد الزائرين يوم الأحد وعودتهم إلى البلاد يوم الخميس.

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