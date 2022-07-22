رفائيل جروسي: برنامج إيران النووي "يتقدم بسرعة"

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي لصحيفة إلباييس الإسبانية في مقابلة نشرت اليوم الجمعة إن برنامج إيران النووي “يتقدم بسرعة” وإن رصد الوكالة لما يجري هناك محدود للغاية.

وبدأت إيران في يونيو حزيران في إزالة كل معدات المراقبة وكاميرات الوكالة التي وضعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية. وقال جروسي وقتها إن الأمر قد يشكل “ضربة قاتلة” لفرص إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018.

وقال جروسي للصحيفة “الخلاصة هي أن على مدى ما يقرب من خمسة أسابيع كان لدي رؤية محدودة للغاية مع برنامج نووي يتقدم بسرعة. لذلك إذا تم التوصل لاتفاق سيكون صعب للغاية بالنسبة لي أن أعيد بناء الأحجية بوجود كل تلك الفترة من العمى الإجباري”.

وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية بينما تنفي إيران رغبتها في ذلك من الأساس.

وقال جروسي الذي يزور مدريد في مقابلته مع الصحيفة إن أعادة بناء هذه الأحجية بالأجزاء المفقودة والناقصة بسبب غياب المراقبة من الوكالة “ليس مستحيلا… لكنه سيتطلب مهمة بالغة التعقيد وربما بعض الاتفاقات المحددة”.

وقال جروسي “تحتاج الوكالة لإعادة بناء قاعدة بيانات بدونها سيتأسس أي اتفاق على أساس هش للغاية لأننا إذا لم نعرف ما الذي هناك، كيف يمكننا أن نحدد كمية المواد التي نصدرها وعدد أجهزة الطرد المركزي التي سنتركها دون استخدام؟”

ولدى سؤاله عن تقرير نشرته رويترز عن تصعيد إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم أكثر باستعمال معدات متقدمة في منشأة فوردو تحت الأرض قال جروسي “التقدم الفني للبرنامج الإيراني مستقر”