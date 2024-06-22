رفح.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح يوم أمس، ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين، إضافة لوقوع عشرات الجرحى، فيما قصفت المقاومة غلاف غزة ومحور نتساريم، وتواصلت عمليات المقاومة خاصة في رفح.

وقالت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 10 شهداء و 73 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 37 ألفاً و347 شهيداً وإصابة 85 ألفاً و372 مصابًا.

وأكدت مصادر طبية ومحلية استشهاد 75 مواطنًا أمس، في قصف لمناطق مختلفة من القطاع، بينهم 14 شهيدًا نتيجة قصف دبابات الاحتلال خيام النازحين غربي رفح إضافة إلى أكثر من 40 مصاباً.

والقصف الذي نتج عنه شهداء وجرحى أيضًا، طاول عدة مناطق من رفح، فيما اضطر الأهالي لدفن جثامين أبنائهم في منازلهم، بسبب كثافة القصف، وأحرقت قوات الاحتلال عدة منازل في مناطق عدة بمدينة رفح قبل انسحابها منها، كما نسفت قوات الاحتلال مربعًا سكنيًا وسط مدينة رفح.

كما قصفت قوات الاحتلال منطقة قريبة من ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، ما أوقع 5 شهداء من عمال بلدية غزة وإصابة آخرين، واستهدفت غارة أخرى مواطنين قرب وادي غزة وسط القطاع.

وقالت بلدية غزة: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدداً من العاملين على تشغيل آبار المياه وسط مدينة غزة”.

في حين، قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ونفذت غارة استهدفت بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وقصف مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، وشن طيران الاحتلال غارات على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال أمس، مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس جنوب قطاع غزة أول أمس.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت “مستوطنة بئيري في غلاف غزة برشقة صاروخية”، كما أعلنت السرايا قصف مقر لجيش الاحتلال وتجمعًا لجنوده وآلياته في موقع أبو عريبان بمحور نتساريم.

كما أعلنت سرايا القدس استهداف مروحية عسكرية إسرائيلية بصاروخ من طراز “سام 18” شرقي مدينة رفح، خلال عودتها من إجلاء قتلى وجرحى جيش الاحتلال الذين سقطوا في كمين الشابورة أول أمس الخميس.

إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار في منطقة ريعيم بغلاف غزة، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه بئيري في غلاف غزة وسقطت في مناطق مفتوحة،و قالت القناة الـ13 الإسرائيلية: إن أضرارًا جسيمة لحقت بمزرعة ألبان في مستوطنة العين الثالثة في غلاف غزة جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلن مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة خروج المستشفى عن الخدمة وقال: “إن المستشفى يعاني نقصاً حاداً في الكوادر الطبية”، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة.

وحذر مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية في حديث لوكالة الأناضول، من كارثة إنسانية في محافظتي غزة والشمال، جراء التدهور الحاد في الأوضاع الصحية بسبب انتشار الأوبئة والمجاعة، مؤكدًا أن الوضع سيء جدًا، وأنه يتم العمل بالحد الأدنى بالمنظومة الصحية في ظل عدم وجود مستلزمات ومستهلكات طبية وأدوية.

وقال أبو صفية: “إن شبح المجاعة يجتاح المنطقة مجدداً، وهناك انعدام في توفر الأطعمة ذات القيم الغذائية المتنوعة، وإن نحو 214 طفلاً وصلوا المستشفى خلال 14 يوماً، تظهر عليهم علامات سوء التغذية، من بينهم أكثر من 50 حالة تعاني من سوء تغذية متقدم، و6 حالات وضعها حرج ويتم التعامل معها في قسم العناية المركزة”.