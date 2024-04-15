رفح في مرمى الاحتياط.. استعداد الجيش الإسرائيلي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن قرار تجنيد لواءين من قوات الاحتياط يهدف إلى إمكانية العمل في ⁧ رفح⁩ جنوبي قطاع ⁧غزة⁩.

وأمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي “بناءً على تقييم الوضع، سيجنّد الجيش خلال الأيام المقبلة حوالي لواءين من جنود الاحتياط، من أجل القيام بالمهام العملياتية في منطقة غزة”.

وفي هذا السياق قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “في إسرائيل يدرسون تقديم موعد العملية في رفح”، دون تحديد الموعد.

‏ وأضافت أن “لواءي الاحتياط اللذين حشدهما الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية هما كرملي (2)، واللواء المدرع 679”.

‏وتوقعت “أن يدخل كلاهما إلى وسط القطاع، حيث سيتواجد لواء واحد في ممر ⁧نتساريم⁩ (يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه)، وسيقوم آخر بتأمين الرصيف الأمريكي الواقع على شواطئ غزة”.

وأشارت إلى أن “تعبئة الاحتياطيات تهدف من بين أمور أخرى إلى إمكانية العمل في رفح”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.