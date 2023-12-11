رفضا لحرب الإبادة على غزة.. إضراب شامل في الضفة الغربية

تشهد الأراضي الفلسطينية اليوم الاثنين إضرابا شاملا في كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية والمواصلات العامة استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدور الأمريكي في هذه الحرب.

ويشمل الإضراب أيضا القدس الشرقية.

وبدا الالتزام بالإضراب شاملا حتى أن أكشاك القهوة التي عادة من تبقى مفتوحة حتى في أيام الإضراب التزمت بالإضراب إضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة وكذلك الجامعات والمعاهد.

وقالت القوى في بيان إن هذا الإضراب “رفضا لحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأمريكية والإمعان في التدمير والقتل للأطفال والنساء والمدنيين”.

وأضافت أن الاضراب كذلك “رفضا للموقف الأمريكي الشريك في هذه العدوان والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي الذي اجهض مشروع القرار لوقف المجازر والجرائم ضد شعبنا”.

وشهدت بعض الدول العربية والغربية دعوات من نشطاء ونقابات للمشاركة في إضراب اليوم.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعدما اقتحم مقاتلون مسلحون السياج الحدودي وهاجموا بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 240 رهينة إلى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أمس الأحد إن نحو 18 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب 49500 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.