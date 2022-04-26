رفضت الدفع بالروبل.. روسيا تقطع إمدادات الغاز عن دولة أوروبية

في خطوة تصعيدية، أوقفت روسيا إمداد بولندا بالغاز مساء اليوم الثلاثاء، بعدما رفضت الدفع بالعملة الروسية.

في التفاصيل، أعلنت مجموعة النفط والغاز البولندية “بي جي نيغ” مساء الثلاثاء، أن عملاق الغاز الروسي “غازبروم” أبلغها بأنه سيوقف اعتبارا من الأربعاء صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب “يامال” الذي تتولى تشغيله.

وذكرت المجموعة في بيان إنه “في 26 أبريل أبلغت بي جي نيغ من غازبروم بتعليق كل عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال”، مشيرة إلى أن بولندا جاهزة لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى.

على الإثر، أكدت وزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكفا أن إمدادات الطاقة في بلادها “آمنة” رغم القرار الروسي.

وأضافت الوزيرة أنه “لا توجد حاجة للسحب من احتياطيات الغاز”، كما أن “الإمدادات إلى الزبائن البولنديين لن تنقطع”.

بدوره، قال الوزير المسؤول عن أمن الطاقة في بولندا بيوتر نايمسكي، إن تدفقات من اتجاهات أخرى ستحل محل إمدادات “غازبروم”، مضيفا أن عقد “يامال” ينقضي على أي حال في ديسمبر المقبل.

من جهتها، قالت “غازبروم” إنها لم تعلق إمداداتها من الغاز إلى بولندا، لكنها أوضحت أنه يتعين على وارسو أن تدفع مقابل الغاز طبقا لنظامها الجديد للدفع، في إشارة على ما يبدو إلى الدفع بالروبل.

وكانت روسيا طالبت الدول “غير الصديقة” بأن تدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز، أو تخاطر بانقطاعات في الإمدادات.

لكن بولندا أكدت أنها لن تدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

كانت وارسو تعمل على الاستقلال عن موارد الطاقة الروسية، وكان من المخطط أن تنهي اعتمادها على الغاز الروسي هذا العام.