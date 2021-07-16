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رفض صيني لانتقادات مدير منظمة الصحة.. "ينبغي عدم تسييس قضية منشأ كورونا"

16 - يوليو - 2021
الصين - كورونا

الصين - كورونا

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أعلنت السلطات الصينية عن رفضها لتصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم”، الذي انتقد خلالها تقصير للصين في التعاون في التحقيق حول أصل جائحة كوفيد -19.

حيث طالب تيدروس أدهانوم  أمس الخميس، الصين بضرورة التعاون “بشكل أفضل” لفهم ما “حدث بالفعل”، حول كيفية نشأة فيروس كورونا أواخر 2019.

ولفت تيدروس أمام الصحافيين الخميس، خصوصا إلى تقصير بيجينغ في تقاسم “بيانات أولية” حول الفيروس وهي “مشكلة”، على قوله.

وردا على تلك التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الجمعة إن “بعض المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة لا يمكن نسخها وإخراجها من البلاد”.

واضاف أن خبراء منظمة الصحة العالمية تمكنوا من “الحصول على كمية كبيرة من البيانات”، و”عرضت لهم الصين سطرا بسطر” النقاط التي تتطلب “اهتماما خاصا”.

كما رفض المتحدث تصريحات تيدروس حول أن “هناك محاولة سابقة لأوانها” لرفض نظرية حادث المختبر.

وتجاهل معظم الخبراء هذه النظرية التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. لكنها عادت إلى الواجهة في الأشهر الأخيرة في الجدل الأميركي.

وقال تشاو آسفا: “ينبغي عدم تسييس هذه القضية”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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