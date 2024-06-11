رفع الحظر.. وحدة أوكرانية تحصل على الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة الأمريكية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين أن إدارة بايدن سترفع حظرا كان يمنع وحدة عسكرية أوكرانية مثيرة للجدل من استخدام أسلحة أمريكية.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية ستلغي بذلك الحظر الذي دام عقدا من الزمن وكان يمنع وحدة آزوف من استخدام برامج التدريب والأسلحة الأمريكية بعد عدم توصل تحليل جديد لأي دليل على ارتكاب الوحدة لانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت عليه الصحيفة “بعد مراجعة شاملة، تخطت الوحدة 12 الخاصة الأوكرانية (وحدة آزوف) عملية التدقيق بموجب قانون ليهي والتي أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية”. ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب رويترز للتعليق.

ويحظر قانون ليهي تقديم مساعدات عسكرية أمريكية للوحدات الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان.

ووحدة آزوف، ذات الجذور اليمينية والقومية المتطرفة، جزء من الحرس الوطني الأوكراني، وخرجت من رحم كتيبة تشكلت في عام 2014 وقاتلت ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا الذين اعلنوا انفصال مناطق في شرق أوكرانيا.

وتحظى هذه الوحدة بالاحترام في أوكرانيا لدفاعها عن البلاد ضد الغزو الروسي، وخاصة في مدينة ماريوبول الجنوبية، لكنها تلقى كراهية شديدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.