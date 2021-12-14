رفع سقف الدين الفيدرالي في أميركا بمقدار 2.5 تريليون دولار

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على رفع سقف الدين الفيدرالي بمقدار 2.5 تريليون دولار، في مسعى لتجنب خطر التعثر عن سداد الديون.

وقرر مجلس الشيوخ تمرير مشروع قانون لتمديد سقف الدين حتى عام 2023 بأغلبية 50 صوتًا مقابل معارضة 49 عضوًا، مع رغبة الجمهوريين في تحمل الديمقراطيين مسؤولية تمرير القانون وحدهم.

وأرسل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون بعد إقراره إلى مجلس النواب قبل إرساله إلى الرئيس “جو بايدن” للتوقيع لاحقًا.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” قد حذرت من احتمالية وصول الوزارة إلى الحد الأقصى للاقتراض بحلول الخامس عشر من ديسمبر.

وفي مواجهة الارتفاع الحاد والشامل في الأسعار في الولايات المتحدة، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس مؤخرا بأن الارتفاع التضخمي لم يعد من الممكن اعتباره “مؤقتا”.

وأعلن أن اللجنة النقدية ستبحث، الثلاثاء والأربعاء، تسريع وتيرة تخفيض برنامج إعادة شراء الأصول الذي سيتيح بعد وصوله إلى الصفر زيادة أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

وبدأ تخفيض شراء الأصول في نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من المقرر مبدئيا الانتهاء منه في يونيو/حزيران المقبل، لكن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى انتهاء البرنامج في مارس/آذار. لكن الارتفاع التضخمي الذي يؤثر بشدة على القدرة الشرائية للأميركيين، ولا سيما الأكثر ضعفا، يمكن أن يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تسريع الوتيرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع التضخم إلى 6.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 1982. ومن ثم، فإنه يتعين معرفة متى يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة مع مخاطر كبيرة تتمثل في وقف النمو الذي تباطأ بالفعل بسبب عودة ظهور الجائحة.