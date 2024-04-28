رقعة التظاهرات الطلابية المطالبة بوقف الحرب على غزة تتسع في أمريكا

اتسعت رقعة تظاهرات الطلبة في مختلف الجامعات في الولايات المتحدة، وسط تزايد في أعداد المشاركين فيها، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وامتدت التظاهرات الجامعية الطلابية إلى أكثر من 40 جامعة في 25 ولاية أميركية للتنديد بالحرب المستمرة منذ أكثر من 6 شهور.

واستمر طلبة جامعة جورج واشنطن، رغم عطلة نهاية الأسبوع، في اعتصامهم، مؤكدين أن حراكهم لن ينتهي إلا بانتهاء الحرب.

ورغم برودة الطقس وتساقط الأمطار إلا ان عشرات الطلبة ما زالوا يتوافدون أمام مبنى جماعة جورج واشنطن للتضامن مع آهالي الفلسطينيين ومطالبة البيت الأبيض بإنهاء الحرب على غزة ومنع الدعم العسكري عن الحكومة الإسرائيلية.

وعلى العكس مما حصل في جامعة كولومبيا، لم تقم جامعة جورج واشنطن باستدعاء الشرطة المحلية لفض المظاهرات وانتزاع خيامهم، لكنها اتخذت بعض الإجراءات لمنع امتداد خيم المتظاهرين بداخل الحرم الجامعي.

ارتفاع مستوى مطالب الطلاب

بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، يطالب المحتجون جامعاتهم بالتخارج من الشركات التي لها صلات بالجيش الإسرائيلي، ويسعون إلى إنهاء المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى جانب العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم أو طردهم بسبب الاحتجاج.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.