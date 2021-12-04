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"رقم صادم".. هولندا تكشف عدد المصابين بأوميكرون

4 - ديسمبر - 2021
هولندا تسجل إصابات بمتحور أوميكرون

هولندا تسجل إصابات بمتحور أوميكرون

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أعلنت السلطات الهولندية، السبت، عن “الرقم الصادم” لعدد المصابين بمتحور “أوميكرون”، الذين وصلوا للبلاد من جنوب أفريقيا.

وقالت السلطات الصحية الهولندية إن العدد النهائي لمن ثبتت إصابتهم بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، من بين ركاب رحلتين قدمتا إلى البلاد من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، هو 18.

وقال المعهد الهولندي للصحة في بيان أنه أنهى فحصه لركاب الرحلتين.

وكانت الرحلتان قد أقلعتا بالفعل في 26 نوفمبر، عندما فرضت الحكومة الهولندية قيودا جديدة على السفر بسبب مخاوف من أوميكرون.

وجرى عزل ما يزيد على 600 راكب على متن الرحلتين وإخضاعهم لفحوص كوفيد-19، وتم التأكد من إصابة 61 منهم بفيروس كورونا، منهم 18 بالسلالة أوميكرون.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) مساء أمس الجمعة إنّ “المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميركون في الاتّحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تمّ تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جدّاً

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