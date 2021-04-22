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رقم غير مسبوق.. الهند تسجل 315 ألف إصابة جديدة بكورونا

22 - أبريل - 2021
الهند تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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سجلت الهند، الخميس، نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم منذ تفشي الفيروس، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية، الخميس، عن 314835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررًا من الوباء، إلى 15.9 مليون.

كما ارتفعت الوفيات بواقع 2104 حالات ليصل الإجمالي إلى نحو 185 ألف حالة.

وتثير متحورة “هندية” لفيروس كورونا القلق نظرًا لخصائصها، والتدهور السريع للوضع الصحي في الهند، ولكن لم يثبت حتى الآن أنها أشد عدوى أو مقاوِمة للقاحات.

وتعزو تقارير ارتفاع أرقام كورونا في الهند إلى انتشار سلالة “متحولة مزدوجة” للفيروس، ونقص الإمدادات الطبية، وتخفيف عمليات الإغلاق.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية خطورة السلالة الهندية، وقالت إن اللقاحات المسجلة قد تكون أقل تأثيرا عليها، بينما يقول علماء إن الأبحاث على السلالة الجديدة أثبتت أنها تحتوي على طفرات تجعل منها أكثر قدرة على الانتشار والعدوى.

مسؤولة ببرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، قالت إن ” السلالة تم اكتشافها لأول مرة في ولايتين هنديتين بنهاية عام 2020، وقد زادت حالات الإصابة بهذه السلالة من الفيروس منذ نهاية العام الماضي”.

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