رقم غير مسبوق.. حملة ترامب تجمع 20 مليون دولار

أعلنت حملة جمع التبرعات لمرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب عن حصيلة قياسية وغير مسبوقة لحجم التبرعات التي تم جمعها في أول حملة تبرعات عبر الإنترنت .

وجمّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 20 مليون دولار، في أول حملة تبرعات على الإنترنت شارك فيها أكثر من 300,000 متبرع فردي، وهو رقم قياسي وغير مسبوق في تاريخ جمع التبرعات.

وقالت كيمبرلي غيلفويل، الرئيسة الوطنية للجنة المالية لدعم ترمب، لصحيفة “بريتبارت نيوز” Breitbart News مساء الثلاثاء: “إنه يوم عظيم للرئيس وللبلاد التي تظهر الحماس القوي للرئيس دونالد ترمب”. وأضافت: “إنهم يريدون أربع سنوات إضافية للرئيس. لقد كان لدينا أكثر من 300,000 شخص سجلوا الدخول لحدثنا الليلة للتبرع للرئيس. جمعنا أكثر من 20 مليون دولار في أول حدث تقريبي من نوعه”.

وأضافت أن “أهم مقياس للنجاح في هذا السباق هو الحماس، ولا يمكن مجاراة الحماس من قبل أنصار الرئيس ترمب”. وقالت حملة ترمب إن إجمالي جمع التبرعات وصلت من قبل 300 ألف متبرع، مما من شأنه أن يرفع متوسط التبرع إلى ما يقرب من 67 دولاراً لكل فرد. وأشاد ترمب الابن بهذا العدد الضخم، وهنأ غيلفويل على “اليوم الذي لا يصدق”.

ويتفوق هذا الرقم الكبير على حجم جميع حملات التبرعات الافتراضية للمرشح الديمقراطي جو بايدن، مما يشير إلى صيغة محتملة للحفاظ على ميزة ترمب في حروب المال في الأشهر المقبلة.

ولا يزال لدى بايدن مبالغ نقدية أقل من ترمب، لكنه قلص الفجوة بشكل كبير في الربع الثاني من العام، لينهي شهر يونيو بـ 242 مليون دولار، مقارنة بـ 295 مليون دولار للرئيس.

وقد استخدم الرئيس أموال حملته الضخمة وشارك في إنفاق غير مسبوق على الإعلانات وغيرها، حيث جمعت حملته الانتخابية والحزب الجمهوري ولجنتان منتسبتان أكثر من 983 مليون دولار منذ عام 2017، بما في ذلك حوالي مليوني دولار من تجمع ترمب الشهر الماضي في تولسا، أوكلاهوما.