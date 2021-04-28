رقم قياسي.. الهند تتجاوز 200 ألف وفاة بكورونا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند 200 ألف اليوم الأربعاء، بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من 3 آلاف في الساعات الـ 24 الأخيرة، في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة 201 ألف و187 شخصا في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير.

وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفا في الساعات الـ 24 الماضية. وخلال أبريل الحالي سجلت ستة ملايين إصابة.

وأدى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات الذي يعزى خصوصا إلى متحور للفيروس وإلى التجمعات السياسية والدينية الواسعة، إلى ازدحام هائل في المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الأسرة والأدوية والأكسجين.

وتم تلقيح 150 مليون شخص حتى الآن في الهند، واعتبارا من السبت المقبل سيتم توسيع برنامج التطعيم.

ومع ذلك، تشير العديد من الولايات إلى أن مخزونها من اللقاحات غير كاف، وسط دعوات للحكومة إلى إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة والمناطق الأكثر تضررا.

والأزمة خطيرة خصوصا في العاصمة نيودلهي حيث تحدث وفيات على أبواب المستشفيات المزدحمة.

ويوم الإثنين الماضي قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس إن الوضع في الهند “أكثر من مؤلم”، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة وغير مسبوقة.

وأضاف أن “منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا الآلاف من قوارير الأوكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية”.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال مع رئيس الوزارء الهندي نارندرا مودي عن تقديم مساعدات طارئة للهند تشمل معدات الأوكسجين ومكونات لتطوير لقاحات كورونا.

وتواجه الهند “تفشيا كارثيا” للوباء أغرق مستشفياتها ومحارق الجثث التي باتت تعمل بكامل طاقتها، حيث سارعت عدة دول بينها بريطانيا إلى تزويدها بأجهزة تنفس ومعدات للتطعيم.

ومددت سلطات العاصمة نيودلهي الإغلاق لمدة أسبوع. وتواجه حكومة الهند الهندوسية القومية انتقادات متزايدة لسماحها بالتجمعات الحاشدة في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، إذ حضر الملايين مهرجانات دينية وشاركوا في تجمعات سياسية.