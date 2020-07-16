“رقم قياسي”.. 67 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة بأمريكا

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تواصل الولايات المتّحدة تسجيل الارقام القياسية بفيروس كورونا المستجد على مدار الأيام القليلة الماضية .

وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد.

وبحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 فإنه تم تسجيل 795 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 137 ألفاً و200 شخص من أصل أكثر من 3.49 مليون مصاب.

ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً ما بين 55 ألفاً و65 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في أبريل/نيسان، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتّحدة يخضع لتدابير عزل للحدّ من تفشّي الوباء.

وتعود حصيلة الإصابات اليومية القياسية السابقة إلى السبت وقد بلغت يومها 66,528 إصابة.