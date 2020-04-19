“رقم لم يحدث منذ شهر” .. الصين تسجل إصابات بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 18 أبريل، فيما يعد أقل عدد منذ 17 مارس وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وكان من ضمن هذه الإصابات 9 حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، وهو أقل عدد منذ 13 مارس، وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق

أما الحالات السبع المتبقية، فكانت منقولة محليا بتراجع عن 10 حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، بلغت 44 بتراجع عن 54 حالة قبل يوم.

وِأضافت أن 3 من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج، وأنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين حتى 18 أبريل، إلى 82735 حالة، فيما قالت اللجنة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632.