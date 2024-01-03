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رقم 174.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في غزة

منذ 8 دقائق
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مقتل جندي آخر في المعارك البرية المستمرة ضد حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب ميرون موشيه غيرش (21 عاما) قتل خلال معارك شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن غيرش عنصر في “وحدة ياهالوم النخبة” التابعة لفيلق الهندسة القتالية.

وبات الرقيب ميرون موشيه غيرش الجندي رقم 174 الذي يقتل في العمليات البرية ضد حماس.

وتصر إسرائيل على مواصلة عملياتها البرية في غزة، التي بدأت أواخر أكتوبر، إلى حين “القضاء على حماس”، وهو الهدف الذي أعلنته منذ وقوع هجوم الحركة المفاجئ.

وقال الناطق باسم الجيش دانيال هغاري مساء الثلاثاء: “تركيز الجيش الإسرائيلي منصب على إلحاق الهزيمة بحماس”.

    المصدر :
  • وكالات

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