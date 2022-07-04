الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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رواد فضاء روس يحتفلون بالسيطرة على منطقة لوغانسك الأوكرانية في الفضاء

منذ 35 دقيقة
محطة الفضاء الروسية

محطة الفضاء الروسية

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احتفل رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية اليوم الاثنين بسيطرة روسيا على منطقة لوغانسك الواقعة في شرق أوكرانيا، في تحول مهم بالنسبة لموسكو في حربها مع أوكرانيا.

ووصفت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) سيطرة موسكو على منطقة لوغانسك “بيوم تحرير يستحق الاحتفال به على الأرض وفي الفضاء”.

ونشرت الوكالة صورا لرواد الفضاء أوليج آرتمييف ودينيس ماتفييف وسيرجي كوراسكوف وهم مبتسمون ويرفعون أعلام حلفاء روسيا في شرق أوكرانيا، جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين اللتين أعلنتا من جانب واحد انفصالهما عن أوكرانيا.

وكتبت الوكالة عبر تطبيق تيليجرام “إنه يوم طال انتظاره، يوم ينتظره أهالي المناطق المحتلة في لوغانسك منذ ثمانية أعوام”.

كانت روسيا أعلنت أمس الأحد أن قوات روسية وقوات انفصالية سيطرت بالكامل على منطقة لوجانسك بعد انتزاعها ليسيتشانسك، آخر مدينة كبرى في لوجانسك.

وقالت أوكرانيا التي تعهدت باستعادة الأراضي التي فقدتها إن قواتها انسحبت من آخر معقل لها في المنطقة حفاظا على حياة الجنود. وأضافت كييف أن قواتها ستعيد تجميع صفوفها مجددا لشن هجوم مضاد بمساعدة الأسلحة الغربية طويلة المدى.

    المصدر :
  • رويترز

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