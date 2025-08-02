السبت 8 صفر 1447 ﻫ - 2 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رواندا والكونغو تتفقان على الخطوط العريضة لإطار اقتصادي كجزء من اتفاق السلام

منذ 20 دقيقة
خلال توقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو

خلال توقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو

A A A
طباعة المقال

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفقتا أمس الجمعة على الخطوط العريضة لإطار التكامل الاقتصادي الإقليمي، إذ يتخذ البلدان خطوات نحو تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في واشنطن في يونيو حزيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المبادئ المتفق عليها أمس الجمعة تلخص إطار العمل الذي يتضمن عناصر التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية وسلاسل توريد المعادن والمتنزهات الوطنية والصحة العامة.

وكانت رواندا والكونغو قد وقعتا اتفاق سلام في واشنطن في يونيو حزيران في محادثات أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويهدف الاتفاق إلى إنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى.

وكجزء من الاتفاق، اتفقت كينشاسا وكيغالي على إطلاق إطار تكامل اقتصادي إقليمي في غضون 90 يوما.

وقال مصدر مطلع إنه تم الاتفاق على مسودة أولية لإطار العمل وستكون هناك الآن فترة للمساهمة للحصول على رد فعل القطاع الخاص والمجتمع المدني قبل أن يتم وضع اللمسات النهائية عليه.

ويأتي إعلان أمس الجمعة بعد أن عقد البلدان أول اجتماع للجنة الإشراف المشتركة يوم الخميس في خطوة نحو تنفيذ اتفاق واشنطن للسلام، حتى مع عدم الوفاء بالالتزامات الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كندا وأمريكا
وثيقة تظهر أن كندا تعمل مع أمريكا للتعامل مع الدول التي تتباطأ في قبول المرحلين
القيادي الدرزي ليث البلعوس
القيادي الدرزي ليث البلعوس: السويداء تتجه نحو الاستقرار وتعزيز الشراكة المجتمعية
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يلتقيان في لندن، بريطانيا في 9 يونيو 2025. وزارة الخزانة الأمريكية عبر رويترز
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن متفائلة بإبرام اتفاق مع الصين

الأكثر قراءة

علم فرنسا ولبنان
خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
الريال اليمني
لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع
الأسير أبيتار دافيد
غزة تحت القصف
"يأكلون مما نأكل".. القسام تكشف معاناة الأسرى الإسرائيليين بجسد هزيل في غزة