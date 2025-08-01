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رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع للجنة الإشراف المشتركة بموجب اتفاق السلام

منذ ساعة واحدة
علم جمهورية الكونغو الديمقراطية

علم جمهورية الكونغو الديمقراطية

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عقدت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أول اجتماع للجنة إشراف مشتركة أمس الخميس، في خطوة نحو تنفيذ اتفاق السلام الذي تم إبرامه بين الجانبين في واشنطن في يونيو حزيران.

وشارك الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة في اجتماع اللجنة في واشنطن. وجرى تشكيل اللجنة كمنتدى للتعامل مع تنفيذ اتفاق السلام وحل النزاعات المتعلقة به.

وشكل الاتفاق بين رواندا والكونغو إنجازا كبيرا بعد محادثات توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف إلى جانب اجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية إلى المنطقة الغنية بالمعادن.

وفي الاتفاق، تعهد البلدان الأفريقيان بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي ينص على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوما.

كما نص الاتفاق على أن الكونغو ورواندا ستشكلان آلية مشتركة للتنسيق الأمني في غضون 30 يوما، وستنفذان خطة اتُفق عليها العام الماضي لمراقبة انسحاب الجنود الروانديين والتحقق من الأمر في غضون ثلاثة أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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