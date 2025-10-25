روبيو: أمريكا قلقة من المجلس العسكري في ميانمار

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “إن الولايات المتحدة لديها مخاوف حقيقية حيال المجلس العسكري في ميانمار، وتود العمل مع الشركاء الإقليميين لوضع سياسة للتعامل معه”.

وأضاف روبيو للصحفيين في أثناء سفره جوا بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا لحضور اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) “لدينا مخاوف حقيقية حيال المجلس العسكري وبعض الأشياء التي قام بها وبعض الإجراءات التي اتخذها”.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوا في آسيان، فإن روبيو أشار إلى أهمية الاجتماع حيث يمكن للولايات المتحدة العمل مع الشركاء هناك بشأن هذه المسألة.