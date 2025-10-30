روبيو: أمريكا مستعدة لتقديم مساعدات لكوبا بعد الإعصار ميليسا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس “إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية فورية لشعب كوبا الذي تضرر من الإعصار ميليسا”.

دمار هائل بجامايكا

في غضون ذلك، تتوالى الأنباء عن حجم الأضرار الجسيمة التي خلفها الإعصار في جامايكا، بعدما صُنف بأنه أقوى إعصار في التاريخ يضرب هذه الجزيرة.

وقال منسق الأمم المتحدة في منطقة الكاريبي دينيس زولو “ما نعرفه حتى الآن هو حصول دمار هائل، غير مسبوق، على مستوى البنى التحتية والممتلكات، الطرق، شبكات الاتصالات والطاقة”. وأشار إلى أن سكانا يقيمون في ملاجئ في مختلف أنحاء البلاد.

وتابع “حاليا تشير تقديراتنا الأولية إلى أن البلد تعرض لأضرار على مستويات غير مسبوقة”.

في السياق نفسه، قال وزير شؤون الجماعات المحلية ديزموند ماكنزي إن “أكثر من 530 ألف جامايكي محرومون من الكهرباء. والعمل جارٍ لاستعادة الخدمة ويتم إعطاء الأولوية للمستشفيات ومحطات الضخ ومحطات معالجة المياه”.

وأضاف أن “جامايكا بأكملها عانت من الآثار المدمرة لإعصار ميليسا”.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الجامايكية إن بريطانيا ستقدم مساعدة مالية طارئة للبلاد بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 ملايين دولار).