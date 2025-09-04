الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
روبيو: أميركا أبلغت الدول بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيزيد المشكلات

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2025 9:13 مساءً
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس إن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأخرى بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشكلات.

وأضاف روبيو من كيتو حيث التقى بنظيره الإكوادوري والرئيس دانيال نوبوا “أخبرنا جميع هذه الدول، قلنا لها جميعا، بأنها إذا اعترفت بدولة فلسطينية، فإن هذا كله مزيف وليس حقيقيا، إذا فعلتم هذا، فستحدثون مشكلات”.

وتابع “سيكون هناك رد فعل، وسيجعل من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الإجراءات التي رأيتموها، أو على الأقل هذه المحاولات لهذه الإجراءات”، مضيفا أنه لن يبدي رأيه في مناقشة إسرائيل لضم الضفة الغربية، لكن ذلك ليس نهائيا.

    المصدر :
  • رويترز

