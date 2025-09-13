روبيو: أميركا تقف إلى جانب الفلبين

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الفلبين، رافضا ما وصفها بخطط الصين “المزعزعة للاستقرار” في جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف في بيان صدر أمس الجمعة “ادعاء بكين أن شعاب سكاربورو المرجانية محمية طبيعية هو محاولة قسرية أخرى لتعزيز مطالبها الإقليمية والبحرية الكاسحة في بحر الصين الجنوبي على حساب جيرانها”.

ويخشى الصيادون الفلبينيون أن تؤدي خطة بكين لإنشاء المحمية الطبيعية إلى تقييد عملهم في الجزيرة المرجانية التي تخضع لمراقبة مستمرة من السفن الصينية.

تقع سكاربورو شول داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين ولكنها تخضع لسيطرة الصين منذ عام 2012. وتطالب بكين بكل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهو ممر مائي يمر عبره أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من التجارة السنوية، رغم المطالبات المتداخلة من الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام.