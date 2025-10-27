الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
روبيو : الضربة الإسرائيلية لغزة لا تشكل انتهاكاً لوقف النار

زير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عضواً في حركة فلسطينية مسلحة في قطاع غزة يوم السبت لا تُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة.

وأوضح روبيو، خلال تصريحات على متن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلة إلى آسيا، أن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر، والذي أدى مؤخراً إلى إطلاق سراح المحتجزين الأحياء في القطاع. وأضاف: “لديهم الحق في التحرك إذا كان هناك تهديد وشيك لإسرائيل، وجميع الوسطاء يوافقون على ذلك”.

وأشار روبيو إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، المستمر منذ حرب استمرت عامين، يعتمد على التزامات متبادلة من الطرفين، ودعا حركة حماس إلى الإسراع في إعادة رفات المحتجزين الذين لقوا حتفهم أثناء أسرهم.

وكانت إسرائيل قد صرحت بأن الضربة استهدفت عضواً في حركة الجهاد كان يخطط لمهاجمة قواتها، بينما نفت حركة الجهاد تلك الادعاءات واعتبرتها تبريراً للهجوم. وقعت الضربة بعد وقت قصير من مغادرة روبيو إسرائيل، التي زارها لتعزيز وقف إطلاق النار.

    المصدر :
  • رويترز

