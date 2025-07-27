الأحد 2 صفر 1447 ﻫ - 27 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روبيو: ترامب لا يزال مهتماً بحل الصراع في أوكرانيا

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2025 9:12 صباحًا
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديث تلفزيوني، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مهتماً بحل الصراع في أوكرانيا ويريد أن يرى خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحرب.

وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية: “هذه ليست حرب ترامب، لكنه يريد لها أن تنتهي”.

ويشعر ترامب بالإحباط وخيبة الأمل، لأن “تواصله الجيد ومكالماته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تحقق أي تقدم”، على حد قول روبيو.

وتابع وزير الخارجية الأميركي: “حان وقت التحرك، وقد أوضح الرئيس ذلك بوضوح تام. إنه يفقد صبره”.

ومن جانبه، قال ستيفن ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص، إنه يرغب في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا وسلام طويل الأمد في الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، سئل ويتكوف عما قد يكون النهاية المناسبة لعمله كمبعوث خاص عندما تنتهي رئاسة ترامب بعد ثلاث سنوات ونصف، فرد بالقول: “النهاية المناسبة، هي أن نتمكن من حل مشاكل روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام، وهذا أمر يجب أن يحصل. وإذا وسّعنا نطاق اتفاقيات إبراهام، وإذا حققنا سلاما دائما في غزة، وإذا أقمنا سلاما طويل الأمد في الشرق الأوسط، <...> أعتقد أن هذه ستكون الإنجازات الرئيسية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وحدة عسكرية تايلاندية متنقلة تؤدي مهامها بعد تبادل تايلاند وكمبوديا لإطلاق نيران المدفعية الثقيلة، في سورين، تايلاند، 25 يوليو 2025. رويترز
رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار.. تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف
فلسطينيون يسعون للحصول على مساعدات يتجمعون بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في رفح جنوب قطاع غزة، 27 مايو/أيار 2025. رويترز
غزة تحت القصف
صحف عالمية: لا دليل على سرقة حماس للمساعدات
شركة الطيران الروسية بوبيدا
روسيا تبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين موسكو وبيونج يانج

الأكثر قراءة

الرئيس جوزاف عون
الرئيس عون: اتصلت شخصيا بالحزب لحل مسألة السلاح
علم لبنان
الأشهر القادمة صعبة.. غضب دولي من لبنان
زياد الرحباني
وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا