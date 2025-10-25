السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
روبيو: ترامب يتطلع إلى بحث التجارة وقضايا أخرى مع رئيس البرازيل

منذ 6 دقائق
وزير الخارجية الأميركي الجديد، ماركو روبيو. رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، إن الرئيس دونالد ترامب سيبحث سبل العمل على حل القضايا الثنائية بما في ذلك التجارة خلال اجتماع متوقع مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا في آسيا.

وأضاف روبيو للصحفيين المسافرين على متن طائرته بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا “نعتقد أنه من المفيد للبرازيل على المدى الطويل أن تجعلنا الشريك المفضل في التجارة بدلا من الصين”.

وقال لولا أمس الجمعة إنه على استعداد لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع مع ترامب إذا عُقد اجتماع بينهما، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية والتوتر مع فنزويلا.

    المصدر :
  • رويترز

