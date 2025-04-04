روبيو: سنعرف خلال أسابيع مدى جدية روسيا في مفاوضات أوكرانيا

أفادت مصادر في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، اليوم الجمعة، أن صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ ينفد تجاه روسيا، فيما يحاول التفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “ناتو” في بروكسل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن ترامب ربما لن يقبل بأساليب المماطلة التي يتبعها الرئيس الروسي لفترة أطول، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” من المشاركين.

وقال إن الأمر ربما يستغرق أسابيع وليس أشهراً، طبقا لما قاله المشاركون.

وأضاف وزير الخارجية الأميركية أنه “في غضون أسابيع قليلة سنعرف” ما إذا كانت روسيا جادة بشأن السلام، محذراً من أن “الرئيس ترامب لن يقع في فخ مفاوضات لا نهاية لها”، بحسب ما نقلت عنه “فرانس برس”.

وأشار إلى أن الأوكرانيين أبدوا “رغبة” في تطبيق “وقف كامل لإطلاق النار” من أجل إيجاد “مساحة للتفاوض”.

ولم يتضح في بادئ الأمر كيف سترد الولايات المتحدة إذا استمر بوتين على نفس المسار، حيث ينظر إلى فرض عقوبات جديدة أو تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الخيارات الممكنة.

ويسعى ترامب منذ أسابيع للتفاوض على وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية. وعلى عكس أوكرانيا، رفضت موسكو اقتراحا بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا.

كما تحدث روبيو عن وصول كيريل دميترييف، المبعوث الخاص لفلاديمير بوتين، إلى واشنطن هذا الأسبوع، وهي الزيارة الأولى لمسؤول روسي كبير منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وقال روبيو “سيعود برسائل. والرسالة هي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت (روسيا) جادة بشأن السلام أم لا”.