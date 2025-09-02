روبيو لنظيره الفرنسي: نرفض أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وأوضح روبيو أن مثل هذه الخطوة ستُعد “مكافأة لحركة حماس على ما قامت به في السابع من أكتوبر”، مؤكدا أنها ستعيق في الوقت نفسه الجهود المبذولة من أجل إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.

وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا قد قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لندن ربما لا تقدم على ذلك إذا خففت إسرائيل من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.

الضغط على إسرائيل

وتهدف هذه الخطوات إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة والحد من بناء المستوطنات اليهودية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، لكن البعض يتساءل عما إذا كان الاعتراف خطوة رمزية فقط.

وعبرت إسرائيل عن غضبها من إعلان عدة دول عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت تواجه فيه استنكارا عالميا واسعا بسبب نهجها في حرب غزة، وتقول إن هذا الاعتراف سيكون بمثابة مكافأة لحركة حماس.

وتستبعد الحكومة الإسرائيلية قيام دولة فلسطينية، وتقول إن الأراضي التي توسعت فيها المستوطنات ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها.