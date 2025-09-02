الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روبيو لنظيره الفرنسي: نرفض أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية

منذ 18 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وأوضح روبيو أن مثل هذه الخطوة ستُعد “مكافأة لحركة حماس على ما قامت به في السابع من أكتوبر”، مؤكدا أنها ستعيق في الوقت نفسه الجهود المبذولة من أجل إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.

وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا قد قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لندن ربما لا تقدم على ذلك إذا خففت إسرائيل من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.

الضغط على إسرائيل

وتهدف هذه الخطوات إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة والحد من بناء المستوطنات اليهودية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، لكن البعض يتساءل عما إذا كان الاعتراف خطوة رمزية فقط.

وعبرت إسرائيل عن غضبها من إعلان عدة دول عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت تواجه فيه استنكارا عالميا واسعا بسبب نهجها في حرب غزة، وتقول إن هذا الاعتراف سيكون بمثابة مكافأة لحركة حماس.

وتستبعد الحكومة الإسرائيلية قيام دولة فلسطينية، وتقول إن الأراضي التي توسعت فيها المستوطنات ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها.

    المزيد من أخبار العالم

    عمال الإنقاذ يزيلون أنقاض منزل متضرر بعد زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب أفغانستان، في مزار دارا، مقاطعة كونار، أفغانستان، 2 سبتمبر 2025. رويترز
    ناجون من زلزال أفغانستان يحفرون القبور بالمعاول بعد مقتل أسر بأكملها
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    ترامب: كل التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    ماكرون يحث أمريكا على مراجعة قرار عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين

    الأكثر قراءة

    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    ما القراءة الدبلوماسية للقرار 2790 الذي جدد لقوات "اليونيفيل"؟
    سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
    منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية