روبيو: ندعم مقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل قضية إقليم الصحراء

شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن بلاده تدعم مقترح الحكم الذاتي كـ”أساس وحيد لحل عادل ودائم” لقضية إقليم الصحراء.

جاء ذلك خلال مباحثات جمعت روبيو مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن، بحسب وكالة المغرب الرسمية نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس.

وأكد روبيو، أن الولايات المتحدة “ما تزال تؤمن بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد ذو الجدوى”.

وأضاف أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث الأطراف على الانخراط في محادثات من دون تأخير على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض على حل مقبول من الأطراف”.

وأردف روبيو، أن “الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل إحراز تقدم نحو هذا الهدف” دون أن يوضح الطريقة لذلك.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، واعتزام فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‪‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.