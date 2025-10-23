روبيو: وصلت إسرائيل لتأكيد التزام أمريكا الثابت بأمن إسرائيل والتواصل مع الشركاء لتنفيذ خطة السلام التاريخية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إنه وصل إلى إسرائيل في زيارة الغرض منها التواصل مع الشركاء لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام ومواصلة الزخم نحو سلام دائم في الشرق الأوسط ونأكيداً لالتزام أمريكا الثابت بأمن إسرائيل.

وأضاف عبر منصة «إكس» أنه يأمل البناء على القوة الدافعة الحالية من أجل تعزيز «التكامل» في المنطقة.

Arrived in Israel to reaffirm America’s unwavering commitment to Israel's security and engage with partners to implement President Trump's historic peace plan and build on the momentum towards durable peace and integration in the Middle East. pic.twitter.com/kwspzUCaFP — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 23, 2025

كانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد ذكرت، أمس، نقلاً عن مسؤول أميركي أن روبيو سيصل إلى إسرائيل في زيارة لمدة يومين بهدف دعم تطبيق اتفاق غزة.

ومن المقرر أن يلتقي روبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق، الخميس، بحسب مسؤول أميركي.

نتنياهو: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية كان استفزازاً سياسياً متعمداً من المعارضة

وأعلن مكتب نتنياهو في بيان اليوم الخميس أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية كان استفزازاً سياسياً متعمداً من المعارضة لإثارة الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس لإسرائيل، وهو كلام ذكره في وقت سابق اليوم أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر .

كما أضاف أن أعضاء المعارضة في الكنيست قدموا مشروعي القانونين، ولم يصوّت حزب الليكود والأحزاب الدينية (الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف) عليهما، باستثناء عضو ساخط من الليكود فصل مؤخراً من رئاسة إحدى لجان الكنيست. وأكد أنه بدون دعم الليكود من غير المرجح أن يُقرّ مشروعا القانونين، وفق بيان المكتب.

جاء هذا بعدما شدد ساعر، على أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية لن يمضي قدماً. ورأى خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية الألبانية، اليوم الخميس، أن مشروع فرض السيادة كان لعبة داخلية من المعارضة الإسرائيلية ومحاولة لإحراج الحكومة الإسرائيلية خلال الزيارة الأميركية، بحسب وصفه.

كما تابع أن التصويت تم بقراءة أولية، ولن يكتمل دون دعم الحكومة، مشيراً إلى أن الأخيرة لم تقرر تقديم موعد التصويت بشأن الضم لضمان نجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

رفض أميركي

يذكر أن تصويت الكنيست الإسرائيلي قوبل برفض أميركي، إذ شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن إسرائيل لن تفعلها. وقال في مقابلة مع “تايم”، إن إسرائيل لن تضم الضفة، موضحاً أنه تعهد بذلك للدول العربية.

كما هدد ترامب إسرائيل في حال أقدمت على الخطوة بأنها ستفقد الدعم الأميركي بالكامل.

كذلك انتقد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خطوة تصويت الكنيست، معتبراً أنها “عمل غبي وإهانة شخصية له”، وشدد على أن ترامب يعارضها.

بدوره حذّر روبيو من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يهدد وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.