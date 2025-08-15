روبيو وويتكوف سينضمان إلى ترامب في اجتماعه مع بوتين

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سينضمان إلى الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة.

وسيشارك روبيو وويتكوف ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الدفاع بيت هيغسيث في مأدبة غداء عقب الاجتماع.

بينما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف سيشاركان مع الرئيس فلاديمير بوتين في المحادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اجتماعهما اليوم الجمعة في ولاية ألاسكا.

ولم يدل الزعيمان بأي تصريحات ولم يتلقيا أي أسئلة أثناء جلوسهما جنبا إلى جنب.