روبيو يؤكد: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع”.

وكانت أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على فرد وخمس كيانات مقرها إيران، بسبب دعمها لبرنامج طهران النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء، إن العقوبات فرضت على الكيانات والفرد بسبب دعمهم للمؤسسات التي تدير البرنامج النووي في إيران وتشرف عليه، بما في ذلك شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية TESA التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI.