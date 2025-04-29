روبيو: يجب تقديم مقترحات ملموسة بشأن أوكرانيا وإلا ستنسحب أمريكا من الوساطة

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن الوزير ماركو روبيو قال اليوم الثلاثاء إن الوقت حان لتقديم روسيا وأوكرانيا مقترحات ملموسة لإنهاء الحرب، وأنه في حال عدم إحراز تقدم ستتراجع الولايات المتحدة عن دورها كوسيط.

وقالت بروس مستشهدة ببيان صادر عن روبيو “نحن حاليا في مرحلة تتطلب من الطرفين تقديم مقترحات ملموسة لإنهاء هذا الصراع. أما كيفية المضي قدما من هنا، فهو قرار يعود للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب). وإذا لم يتم إحراز تقدم، فسنتراجع عن دورنا كوسطاء في هذه العملية”.

وأضافت بروس في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تسعى إلى “وقف إطلاق نار شامل ودائم وإنهاء الصراع… وليس ثلاثة أيام للاحتفال بمناسبة أخرى”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الاثنين وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في مايو أيار بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية في خطوة بدت وكأنها تهدف إلى الإشارة إلى أن موسكو لا تزال مهتمة بالسلام.

وتساءلت أوكرانيا عن سبب عدم موافقة موسكو على دعوة كييف لوقف إطلاق نار يستمر 30 يوما على الأقل تبدأ على الفور.

وسعت كل من كييف وموسكو إلى إظهار أنهما تحرزان تقدما نحو هدف ترامب المتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام سريع، بعد أن هددت الولايات المتحدة بالتخلي عن مساعيها لتحقيق السلام.

ورفض مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون الأسبوع الماضي بعض المقترحات الأمريكية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا وقدموا أخرى مقابلة بشأن قضايا من بينها الأراضي والعقوبات، وفقا للنصوص الكاملة للمقترحات التي اطلعت عليها رويترز.