روبيو يحذر: خطط ضم الضفة الغربية قد تهدد هدنة غزة وخطة ترامب للسلام

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تحرك الكنيست الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية قد يهدد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس. وأضاف روبيو أن هذا التصويت في الكنيست يمثل تهديدًا لاتفاق السلام، مشيرًا إلى أن واشنطن تواصل مساعيها للحفاظ على الهدنة وإعادة بناء القطاع.

وجاءت تصريحات روبيو خلال زيارة رسمية لإسرائيل، ضمن جهود أمريكية لدعم خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، تشمل تبادل الرهائن وإعادة بناء القطاع. وتزامن التصويت على مشروع قانون الضم، الذي يطبق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، وسط تصاعد البناء الاستيطاني وتوترات مستمرة في المنطقة.

وأكدت السلطات الصحية في غزة استمرار إطلاق النار والقصف خلال الليل في مناطق متفرقة، مع تسجيل ضحايا مدنيين، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي العمليات الجوية والبرية بشكل محدود، وسط جهود أمريكية للحفاظ على استقرار الهدنة.