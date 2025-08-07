الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
روبيو يرحب بخطوات تايلاند وكمبوديا للسلام

منذ 49 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. رويترز

رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الخميس، بالخطوات التي اتخذتها تايلاند وكمبوديا للسماح لمراقبي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتفقد المناطق الحدودية المتنازع عليها بعد اشتباك عنيف استمر لخمسة أيام وانتهى بوقف لإطلاق النار في أواخر تموز/ يوليو.

وقال روبيو في بيان، إن الولايات المتحدة ترحب بهذه التطورات بوصفها “خطوة مهمة نحو ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار والتأسيس لآلية مراقبة لرابطة دول جنوب شرق آسيا. نتوقع أنا والرئيس دونالد ترامب أن تفي حكومتا كمبوديا وتايلاند بالتزاماتهما الكاملة لإنهاء هذا الصراع”.

