روبيو يصف توغل مسيرات روسية في أجواء بولندا بالأمر غير المقبول

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت “إن دخول طائرات مسيرة روسية المجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي أمر غير مقبول”، لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا قد أرسلت هذه الطائرات عمدا إلى الأراضي البولندية.

وأعلن حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة عن خطط لتعزيز دفاعات الجناح الشرقي لأوروبا، بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي، وهي أول واقعة إطلاق نار من قبل دولة عضو في الحلف خلال حرب روسيا في أوكرانيا.

قال روبيو للصحفيين قبل مغادرته في زيارة إلى إسرائيل وبريطانيا “نعتقد أنه تطور غير مقبول ومؤسف وخطير”.

وأضاف “لا شك في ذلك: الطائرات المسيرة أطلقت عمدا. السؤال هو ما إذا كانت هذه الطائرات موجهة خصيصا لدخول بولندا (أم لا)”.

وقال روبيو إنه إذا كانت الطائرات المسيرة تستهدف بولندا، “وإذا قادتنا الأدلة إلى ذلك، فستكون هذه بلا شك خطوة تصعيدية للغاية”.

ومضى يقول “هناك عدد من الاحتمالات الأخرى أيضا، لكنني أعتقد أننا نرغب في الاطلاع على جميع الحقائق والتشاور مع حلفائنا قبل اتخاذ قرارات محددة”.

ورفضت بولندا أمس تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن التوغلات ربما كانت عن طريق الخطأ، وهو ما يعد تناقضا نادرا للرئيس الأمريكي من أحد أقرب حلفاء واشنطن الأوروبيين. وقال وزير الخارجية البولندي لرويترز إن بلاده تأمل أن تتخذ واشنطن إجراء لإظهار التضامن مع وارسو.

وفي الأمم المتحدة أمس، وصفت الولايات المتحدة انتهاكات المجال الجوي بأنها “مقلقة” وتعهدت “بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي”.

وأعلنت روسيا أن قواتها كانت تهاجم أوكرانيا وقت توغل الطائرات المسيرة، وأنها لم تكن تنوي قصف أهداف في بولندا.